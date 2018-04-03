В Украине запретят парковки внутри жилых кварталов

Гаражи и автостоянки легковушек рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Об этом сообщил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе в своем Facebook.

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“Согласно обновленным нормам, организация мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающей квартал“, - отметил он.

По его словам, сегодня жилые дворы перенасыщены хаотичными парковками, что не только портит их внешний вид, но и несет угрозу для безопасности жизни людей из-за загазованности воздуха и блокировки проездов пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.

В то же время, согласно новому проекту ГСН, гаражи и автостоянки легковых автомобилей рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

“Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи. В соответствии с типом жилой застройки, допускается устройство подземных и встроенных в жилые дома гаражей, а также открытых автостоянок“, - говорится в документе.

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В свою очередь в исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок для автомобилей.

“Расстояние от места жительства владельца транспортного средства к гаражам или автостоянкам постоянного хранения не должна превышать 700 м, а в условиях реконструкции или ремонта - 1000 м. Автостоянки для гостей рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающего квартал, на расстоянии не более 150 м от дома“, - предусматривают новшества.

Напомним, 28 марта Петр Порошенко подписал закон, который дает полиции право эвакуировать припаркованные авто, которые препятствуют движению транспорта.