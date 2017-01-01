СБУ заявляет, что раскрыла покушение на Мосийчука

Грицак заявил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли ряд доказательств.

Один из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука задержан и установлены личности еще двоих, которые скрываются за пределами страны.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

Читай также: СМИ показали видео, как террорист заминировал мопед под телеканалом Эспрессо

“Буквально несколько дней назад мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации совершения этого террористического акта. Могу со всей уверенностью сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт, задержан один человек, двое других находятся на другой территории“, - сказал он, добавив, что его ведомство знает, где именно они находятся.

Он отметил, что подробности дела будут обнародованы в ближайшее время.

Грицак добавил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к совершению этого преступления.

Напомним, 23 февраля народный депутат Игорь Мосийчук заявлял, что правоохранители задержали несколько человек по подозрению в организации взрыва у канала Эспрессо.