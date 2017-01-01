Левочкин проиграл апелляцию, вилла во Франции останется под арестом

Вилла Левочкина по-прежнему находится под арестом.

В Ницце состоялось заседание апелляционного суда Франции по иску народного депутата Украины, члена фракции Оппозиционный блок Сергея Левочкина к народному депутату Украины Вадиму Рабиновичу, в котором первый отрицал возможность второго арестовывать виллы от имени государства Украина.

Ранее Левочкин отрицал, что имеет виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра.

В распоряжении редакции оказалась короткая выписка из решения суда, выданная адвокатам по окончании процесса:

Чтобы правильно понимать “корни“ коррупции в Украине, разберемся в исковых претензиях Левочкина. Он отрицал сразу несколько вещей: первое – что Рабинович не имеет права действовать от имени государства Украина (а само государство к нему претензий, дескать, не имеет); второе – что Рабиновича парламент на эти действия не уполномочивал (а у парламента к нему претензий нет); третье – что для того, чтобы забрать виллу, нужно вносить залог, а Рабинович такого, дескать, не сделает (опять же, у государства Украина к Левочкину якобы претензий нет).

Но французская юстиция оказалась более нетерпимой к коррупции, чем украинская. Дорогостоящим адвокатам Левочкина “указали на дверь“, апелляционный процесс он проиграл, что следует из документов, и его вилла по-прежнему находится под арестом. Следующим шагом, по данным наших источников, станет выселение украинского олигарха из виллы на Лазурном берегу.

Все это, конечно, хорошо, но вопрос остается все тем же: в каком же государстве мы живем, если ни один антикоррупционный орган или хотя бы кто-то из правоохранителей не подключился к расследованию этого резонансного дела?

И все же есть надежда, что «один в поле воин», и конфискацию виллы Левочкина не удастся ни замолчать, ни заговорить.