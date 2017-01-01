Спецпрокурор США будет расследовать действия Манафорта в Украине
Специальный прокурор Роберт Мюллер получил полномочия расследовать работу Пола Манафорта на правительство Украины. Соответствующее тайное поручение выдал ему заместитель министра юстиции США Род Розенстин, передает во вторник, 3 апреля, The Wall Street Journal.
Отмечено, что эти полномочия предусмотрены в дополнение к полномочиям расследовать возможный сговор кампании Дональда Трампа с российскими должностными лицами с целью вмешаться в выборы 2016 года.
Как сообщается, тайное поручение Розенстина было заявлено в документах, поданных в суд командой прокурора Мюллера для того, чтобы доказать правовой вес обвинений, выдвинутых против Манафорта в ряде преступлений, включающих намерение совершить отмывание средств, деятельность в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.
Прокуроры заявляют, что широкие полномочия на проведение следствия и формулировка поручения четко указывают на расследование обвинений, связанных с работой Манафорта в Украине.
Отмечается, что Розенстин позволил Мюллеру заниматься расследованием любых дел, "связанные с выплатами, которые он (Манафорт) получал от правительства Украины до и во время пребывания президента Виктора Януковича у власти".
Как известно, Манафорт работал в качестве политического консультанта бывшего президента Януковича, которого специальный прокурор называет "поддерживаемым Россией украинским политиком". Манафорт также вел дела с влиятельным российским олигархом.
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