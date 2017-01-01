Спецпрокурор США будет расследовать действия Манафорта в Украине

Тайное поручение замминистра юстиции США Рода Розенстина было заявлено в документах, поданных в суд командой прокурора Роберта Мюллера для того, чтобы доказать правовой вес обвинений, выдвинутых против Манафорта.

Специальный прокурор Роберт Мюллер получил полномочия расследовать работу Пола Манафорта на правительство Украины. Соответствующее тайное поручение выдал ему заместитель министра юстиции США Род Розенстин, передает во вторник, 3 апреля, The Wall Street Journal.

Отмечено, что эти полномочия предусмотрены в дополнение к полномочиям расследовать возможный сговор кампании Дональда Трампа с российскими должностными лицами с целью вмешаться в выборы 2016 года.

Как сообщается, тайное поручение Розенстина было заявлено в документах, поданных в суд командой прокурора Мюллера для того, чтобы доказать правовой вес обвинений, выдвинутых против Манафорта в ряде преступлений, включающих намерение совершить отмывание средств, деятельность в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Прокуроры заявляют, что широкие полномочия на проведение следствия и формулировка поручения четко указывают на расследование обвинений, связанных с работой Манафорта в Украине.

Отмечается, что Розенстин позволил Мюллеру заниматься расследованием любых дел, "связанные с выплатами, которые он (Манафорт) получал от правительства Украины до и во время пребывания президента Виктора Януковича у власти".

Как известно, Манафорт работал в качестве политического консультанта бывшего президента Януковича, которого специальный прокурор называет "поддерживаемым Россией украинским политиком". Манафорт также вел дела с влиятельным российским олигархом.

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