Комитет Верховной Рады рекомендует уволить Супрун

7 членов Комитета Верховной Рады поддерживают отставку и.о министра здравоохранения.

Решение попросить Кабмин об отставке и.о министра здравоохранения Ульяны Супрун было рассмотрено в Верховной Раде во вторник, 3 апреля. В пользу этого решения было собрано 7 голосов членов Комитета ВР. Об этом сообщает Украинская Правда.

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Уволить Супрун было предложено по причине “острого общественного напряжения, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности“, - сказано в заявлении депутатов Оппоблока Шурмы и Вилкула, чьей инициативой было данное постановление.

В свою очередь член комитета народный депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская, которая голосовала против этого решения, указывает, что заслушивание отчета Супрун на комитете, превратили в “выяснение отношений“.

“Понимаете, это постановление зарегистрировали полтора года назад. 40 минут это были единичные вопросы насчет отчета, а фактически это были какие-то следственные пытки вопросами, не относящиеся отчета правительства. Выяснение отношений ... После отчета правительства госпожа Ульяна ушла и в этот момент была проголосовано постановление “, - рассказала Корчинская.

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По ее мнению, за недоверие Супрун голосовала “реакционная часть комитета, которая стремится вернуться к старой системе здравоохранения“.

Напомним, постановление №5642 о предложении уволить Супрун было внесено представителями Оппоблока Игорем Шурмой и Александром Вилкулом еще 16 января 2017 года, однако рассмотрели его только сейчас.