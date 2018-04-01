Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Комитет Верховной Рады рекомендует уволить Супрун

Комментариев: 0
7 членов Комитета Верховной Рады поддерживают отставку и.о министра здравоохранения.
Комитет ВР рекомендует уволить Супрун
Комитет ВР рекомендует уволить Супрун
vz.ua

Решение попросить Кабмин об отставке и.о министра здравоохранения Ульяны Супрун было рассмотрено в Верховной Раде во вторник, 3 апреля. В пользу этого решения было собрано 7 голосов членов Комитета ВР. Об этом сообщает Украинская Правда.

Читай также: Ульяна Супрун: ВСД - советский миф

Уволить Супрун было предложено по причине “острого общественного напряжения, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности“, - сказано в заявлении депутатов Оппоблока Шурмы и Вилкула, чьей инициативой было данное постановление.

В свою очередь член комитета народный депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская, которая голосовала против этого решения, указывает, что заслушивание отчета Супрун на комитете, превратили в “выяснение отношений“.

“Понимаете, это постановление зарегистрировали полтора года назад. 40 минут это были единичные вопросы насчет отчета, а фактически это были какие-то следственные пытки вопросами, не относящиеся отчета правительства. Выяснение отношений ... После отчета правительства госпожа Ульяна ушла и в этот момент была проголосовано постановление “, - рассказала Корчинская.

Читай также: Москаль назвал Супрун е*нутой из-за кризиса с вакциной

По ее мнению, за недоверие Супрун голосовала “реакционная часть комитета, которая стремится вернуться к старой системе здравоохранения“.

Напомним, постановление №5642 о предложении уволить Супрун было внесено представителями Оппоблока Игорем Шурмой и Александром Вилкулом еще 16 января 2017 года, однако рассмотрели его только сейчас.

Поделись:
Теги: Супрун, Комитет Верховной Рады, увольнение, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь