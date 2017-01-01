Высланных из ЕС дипломатов РФ не пустят в Украину

СБУ закрыла въезд 60 российским разведчикам, выдворенным из США, 23 высланным из Британии, а также закроют въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Евросоюза, заявил Василий Грицак.

Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Европейского Союза. Об этом на брифинге в Одессе во вторник, 3 апреля, заявил руководитель СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс.

"Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет это или нет - жизнь покажет", - отметил он.

Так Грицак ответил на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками.

"Не мы спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да, мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, на мой взгляд, акция", - добавил глава СБУ.

При этом он напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании".

"Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60-ти разведчикам. А также 23-м высланным из Британии... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза", - пообещал Грицак.

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