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Высланных из ЕС дипломатов РФ не пустят в Украину

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СБУ закрыла въезд 60 российским разведчикам, выдворенным из США, 23 высланным из Британии, а также закроют въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Евросоюза, заявил Василий Грицак.
Глава СБУ Василий Грицак
Глава СБУ Василий Грицак
bigmir.net

Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Европейского Союза. Об этом на брифинге в Одессе во вторник, 3 апреля, заявил руководитель СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс.

"Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет это или нет - жизнь покажет", - отметил он.

Так Грицак ответил на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками.

"Не мы спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да, мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, на мой взгляд, акция", - добавил глава СБУ.

При этом он напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании".

"Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60-ти разведчикам. А также 23-м высланным из Британии... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза", - пообещал Грицак.

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Теги: Украина-Россия, СБУ, Дипломатия, Василь Грицак, дипломатические отношения, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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