На границе Крыма задержан активист "русской весны"

Бывший депутат горсовета Евпатории в составе "самообороны Крыма" принимал активное участие в захвате административных зданий, заявили в СБУ.

В пункте пропуска Чаплинка на административной границе с Крымом сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста "русской весны", принимавшего активное участие в событиях, предшествовавших аннексии Крыма. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии Единая Россия в "Евпаторийский городской совет".

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия подозреваемого на материковую часть Украины, где проживают его родственники. В настоящий момент продолжаются неотложные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Украина идентифицировала полторы тысячи кадровых военных РФ, которые принимали участие в захвате Крыма.

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