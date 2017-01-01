В зоне АТО ранен военный

На донецком и луганском направлениях противник активно применял минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вел снайперский огонь по укреплениям ВСУ.

Подразделеня сепаратистов 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала нынешних суток. Ранение получил один боец, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке во вторник, 3 апреля.

Отмечается, что противник в очередной раз сорвал договоренности о полного прекращенииогня на период пасхальных праздников.

"В частности, на донецком направлении с 82-мм миномета и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Невельского и Павлополя", – говорится в сообщении.

На луганском направлении противник применил 82 мм минометы вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометний огонь попали укрепления в районе Новоалександровки.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", – отметили в штабе.

Накануне стало известно, что сепаратисты нашли тело погибшего бойца ВСУ, пропавшего из воинской части в зоне проведения АТО на прошлой неделе. Его передали украинским военным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet