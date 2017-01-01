Корь в Украине: заболели девять тысяч человек

За последнюю неделю заболели еще почти 700 человек. Больше всего заболевших корью на Западной Украине и в Одесской области. Ожидается доставка очередной партии вакцины.

С начала года в Украине корью заболели 9091 человек. Пять взрослых и два ребенка умерли от осложнений, вызванных этой болезнью. Об этом соощает Министерство здравоохранения во вторник, 3 апреля.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.

За последнюю неделю заболели 699 людей: 331 взрослый и 368 детей.

В Минздраве отметили, что с вакциной от кори проблем нет. Создан резерв в 304 тысячи доз. Очередная партия вакцин будет поставлена в Украину уже в текущем месяце.

Ранее сообщалось, что в Житомире заболели корью более 20 военных. Бойцы Нацгвардии попали в больницу с жаром и сыпью. Все они не имели прививок против кори.

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