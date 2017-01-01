Во Львовской области ребенок погиб в выгребной яме

В одном из сел Николаевского района две девочки упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшую госпитализировали.

В одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 3 апреля.

"К правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшую госпитализировали в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы", – говорится в сообщению.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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