Геращенко: В тюрьмах Украины сидят 23 россиянина

Граждан РФ, которые отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, Киев готов обменять на украинских пленных.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила в эфире 112 Украина, что на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание 23 гражданина РФ, которые принимали участие в конфликте на востоке Украины.

"Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но, очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, Киев готов передать для освобождения украинских заложников.

"Если российская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в тюрьмах Украины, - указала первый заместитель председателя Рады.

Ранее Геращенко сообщила, что 4 апреля, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где Украина поднимет вопрос освобождения заложников.

Геращенко рассказала, как будут освобождать политзаключенных из РФ

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