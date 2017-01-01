Геращенко: В тюрьмах Украины сидят 23 россиянина
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила в эфире 112 Украина, что на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание 23 гражданина РФ, которые принимали участие в конфликте на востоке Украины.
Она подчеркнула, что россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, Киев готов передать для освобождения украинских заложников.
"Если российская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в тюрьмах Украины, - указала первый заместитель председателя Рады.
Ранее Геращенко сообщила, что 4 апреля, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где Украина поднимет вопрос освобождения заложников.
Геращенко рассказала, как будут освобождать политзаключенных из РФ
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