В Харькове произошло ДТП с участием "скорой"
В Харькове во вторник, 3 апреля, произошло ДТП с участием машины скорой помощи, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека и еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Отмечается, что инцидент случился около 22.25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города.
Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Славута во время движения задел DAEWOO Lanos и Chevrolet, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи Renault.
По данным полиции, в результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир Славуты. Три человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, предварительно фельдшер, врач и пациент получили различные травмы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства аварии.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове произошло ДТП с участием "скорой"
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