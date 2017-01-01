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СМИ узнали подробности записей в кабинете Холодницкого

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Стал известен текст жалобы руководителя НАБУ, составленной на основе прослушивания кабинета главного антикоррупционного прокурора.
Глава САП Назар Холодницкий
Глава САП Назар Холодницкий
Назар Холодницкий/Facebook

Подробности прослушивания кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького стали известны Громадському.

Издание ознакомилось с текстом жалобы, составленной на основе записей руководителем НАБУ Артемом Сытником, которую он подал 29 марта в квалификационно-дисциплинарную комиссию Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что жалоба основывается на разговорах Холодницкого, касающихся уголовных производств в отношении депутата от Народного фронта Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего председателя НАЗК Натальи Корчак, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника нардепа Олега Ляшко Александра Богачева.

В частности, Сытник просит уволить Холодницкого на основании следующих обвинений: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны следствия; совершение действий, порочащих звание прокурора; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора на служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.
 
Ранее стало известно, что в рабочем кабинете Холодницкого было найдено подслушивающее устройство. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прослушка главы САП проводилась в рамках следственных действий ГПУ и НАБУ и потребовал отставки Холодницкого.
 
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Теги: жалоба, прослушка, НАБУ, Холодницкий, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
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Источник: korrespondent.net

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