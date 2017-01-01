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Самолет Мрия снова полетел в коммерческий рейс

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Ранее Ан-225 ремонтировали полтора года.
Какой именно груз будет перевозить самолет-гигант, держат в секрете
Какой именно груз будет перевозить самолет-гигант, держат в секрете
Сриншот из видео

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия впервые за последние полтора года отправился в коммерческий рейс.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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“Из аэропорта в Гостомеле наша украинская Мрия вылетела в немецкий Лейпциг. Там она загрузит около 150 тонн товара и отправиться в Саудовскую Аравию. Что именно перевозит самолет-гигант, держат в секрете“, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта самолет-гигант Мрия совершил полет после ремонта.

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Теги: самолеты, АН-225 Мрия, Антонов, Саудовская Аравия
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