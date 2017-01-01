Суд признал виновными пилотов за авиакатастрофу под Киевом в 2012 году

Летом 2012 года потерпел крушение самолет с 20 парашютистами, из которых 5 погибли.

Суд признал виновными пилотов в авиакатастрофе 2012 года под Киевом. Об этом сообщает ТСН.

Самолет разбился на поле, не дотянув до посадочной полосы несколько метров. Из 20 парашютистов на борту, 5 погибли.

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В зале суда, кроме пилота Геннадия Богатюка и второго пилота Ивана Корнийчука, присутствовали пострадавшие. Один из них рассказал, что когда зашел в самолет, отговаривал пилотов лететь - внутри было на двух пассажиров больше, чем того требуют нормы. Об избыточном весе борта говорили и прокуроры, к тому же, по версии следствия, пилоты не поинтересовались метеопрогнозами и полетели наугад.

“Половина моего тела была за бортом, а половина в самолете. Я поломал позвоночник в четырех местах, у меня была раздроблена нога, ключица“, - рассказал инструктор, который также находился на борту.

Он утверждает, что про шторм с дождем и грозой во время взлета никто даже не предполагал.

Пилотов признали виновными в нарушении инструкции, что привело к трагедии, и приговорил их к 7 и 6 годам заключения. Компанию, на которую работали пилоты, обязали выплатить компенсации семьям погибших.

Пилоты заявили, что обжалуют решение, поскольку не считают себя виновными.

Напомним, 31 марта во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека.