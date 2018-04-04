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В Мариуполе школьница покончила с собой на детской площадке

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За полгода до случившегося, девочка перевелась в новую школу. Директор говорит, что предпосылок никаких не было.
Руководство школы говорит, что ничто не предвещало катастрофы
Руководство школы говорит, что ничто не предвещало катастрофы
скриншот видео

В Мариуполе в Кальмиусском районе совершила суицид восьмиклассница. Об этом сообщает TV7 Мариуполь. Девочка лишила себя жизни на детской площадке.

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За полгода до самоубийства, девочка перешла в новую школу. Она была ученицей школы №4, руководство которой сперва отказывалось давать какие-либо комментарии, но затем на связь вышла директор школы Ирина Москаленко. Она рассказала в телефонном разговоре, что гибель девочки стала для нее ударом. Самоубийства ничего не предвещало.

“Сказать, что были какие-то предпосылки, мы не можем“, – отметила директор. Девочка была жизнерадостной, хорошо училась, участвовала в школьной команде КВН. В день суицида она пришла на уроки и репетицию.

Однако каналу удалось узнать, что девочка ходила к психологу.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По факту суицида школьницы открыто уголовное производство.

Напомним, 16 марта в Киеве была найдена мертвой пропавшая девочка 2005 года рождения. Смерть наступила в результате падения с высоты недостроенного здания. В ее кармане правоохранители нашли предсмертную записку. 

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Теги: Мариуполь, самоубийство, школьница, подросток
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