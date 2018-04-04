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Суд в ЕС обязал Украину компенсировать Януковичам расходы

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Компенсировать расходы Януковичей на лондонских адвокатов должны за счет украинского бюджета.
Апелляцию Украины суд Люксембурга впоследствии отклонил
Апелляцию Украины суд Люксембурга впоследствии отклонил
kommersant.ru

Люксембургский суд обязал Украину выплатить семье экс-президента Виктора Януковича более 193 тысяч фунтов для компенсации расходов на лондонских адвокатов.

Впоследствии сумму уменьшили до 10,5 тысяч фунтов плюс проценты, передает издание DW.

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Стоит отметить, что компенсировать расходы Януковича должны за счет украинского бюджета в начале 2018 года.

В 2017 году суд в Люксембурге признал требования Януковичей правомерными. Тогда семья беглого президента обжаловала первую волну санкций ЕС, которые были введены в марте 2014 против Виктора Януковича и его окружения за хищение государственных средств.

Интересы семьи в суде представляла юридическая фирма Joseph Hage Aaronson, чьи специалисты получали до 1500 фунтов в час (около 55,5 тысячи гривен), исходя из базы данных решений Суда ЕС.

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Решением суда, Украина должна компенсировать расходы в расчете 250 фунтов за час адвокатской работы. Таким образом, Виктору Януковичу, его сыну и невестке требуется выплатить по 3500 фунтов компенсации (около 388,5 тысячи гривен в сумме без учета процентов).

Напомним, 28 марта суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования против экс-заместителя МВД Виктора Ратушняка, которого подозревают в организации нападений и убийств участников Майдана.

Ранее, 21 марта суд Киева сообщил, что заочно допросит экс-премьер-министра Николая Азарова по делу государственной измены бывшего президента Януковича.

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Теги: Евросоюз, суд, Янукович, адвокат
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