Суд в ЕС обязал Украину компенсировать Януковичам расходы

Компенсировать расходы Януковичей на лондонских адвокатов должны за счет украинского бюджета.

Люксембургский суд обязал Украину выплатить семье экс-президента Виктора Януковича более 193 тысяч фунтов для компенсации расходов на лондонских адвокатов.

Впоследствии сумму уменьшили до 10,5 тысяч фунтов плюс проценты, передает издание DW.

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Стоит отметить, что компенсировать расходы Януковича должны за счет украинского бюджета в начале 2018 года.

В 2017 году суд в Люксембурге признал требования Януковичей правомерными. Тогда семья беглого президента обжаловала первую волну санкций ЕС, которые были введены в марте 2014 против Виктора Януковича и его окружения за хищение государственных средств.

Интересы семьи в суде представляла юридическая фирма Joseph Hage Aaronson, чьи специалисты получали до 1500 фунтов в час (около 55,5 тысячи гривен), исходя из базы данных решений Суда ЕС.

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Решением суда, Украина должна компенсировать расходы в расчете 250 фунтов за час адвокатской работы. Таким образом, Виктору Януковичу, его сыну и невестке требуется выплатить по 3500 фунтов компенсации (около 388,5 тысячи гривен в сумме без учета процентов).

Напомним, 28 марта суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования против экс-заместителя МВД Виктора Ратушняка, которого подозревают в организации нападений и убийств участников Майдана.

Ранее, 21 марта суд Киева сообщил, что заочно допросит экс-премьер-министра Николая Азарова по делу государственной измены бывшего президента Януковича.