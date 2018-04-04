Освобожденная жительница Донецка будет судиться с Ахметовым и Украиной

Валентина Бучок работала на ДТЭК электромонтером в Донецке. После освобождения она не получила ни обещанных выплат от государства, ни зарплаты от своей компании.

Валентина Бучок после освобождения из ДНР в ходе обмена пленными не получила ни обещанных выплат от государства, ни своей зарплаты. Она намерена добиваться компенсации в Европейском суде по правам человека.

Об этом говорится в сюжета ТСН.

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“Я осталась без ничего! Если в Донецке у меня были две большие квартиры. Я могу только предполагать, кто там сейчас находится. Вынесли все! Имущество, технику“, - жалуется женщина.

Бучок более десяти лет работала электромонтером в Донецке. Говорит, что после оккупации города обратилась к работодателю и получила приказ работать и дальше. Она должна была проверять показатели счетчиков. Во время очередного осмотра в прошлом году ее прямо на улице задержали по подозрению в “шпионаже“. Она утверждает, что после этого 12 часов провела в подвале с пакетом на голове, но ни разу не просила смилостивиться, а на так называемом суде якобы кричала: “Слава Украине“.

За “шпионаж“ в ДНР она получила 17 лет лишения свободы - так решил “трибунал“ ДНР. “Подсудимая поддерживает идеологию превосходства украинской нации, ошибочно понимает причины и цели создания ДНР“, - заявляла сторона обвинения. В декабре 2017 года Бучок освободили в рамках масштабного обмена пленными. Однако до сих пор она не получила обещанной правительством помощи.

В Минсоцполитики просят подождать. Тем временем, Бучок с правозащитниками готовит жалобы в ЕСПЧ, чтобы добиться компенсации от работодателя. Работодатель (ДТЭК) утверждает, что Валентина работала в Донецке добровольно, о пребывании своей сотрудницы в плену они не знали, но место за ней сохранили. “Энергокомпания предложит ей перечень имеющихся вакансий на территории, подконтрольной Украине, в пределах ее специальности и с учетом его пожеланий“, - говорится в письме.

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Юристы говорят, что Валентина может рассчитывать на несколько тысяч евро компенсации. Она же надеется, что за пережитые страдания будет иметь деньги хотя бы на ремонт сельского дома, где они с мужем-АТОшником заново начинают жизнь.

ДТЭК— энергетическое подразделение System Capital Management, владельцем которой является Ринат Ахметов.

Ранее сообщалось, что всем украинцам, которых 27 декабря освободили из плена на Донбассе, выплатят по 100 тыс. грн.