На детской площадке в Кривом Роге женщина провалилась под землю

Предположительно, под детской площадкой расположены старые вентиляционные шахты для бомбоубежища.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области во время прогулки с ребенком на детской площадке женщина провалилась в дыру, образовавшуюся прямо под ногами.

О событии написала сама пострадавшая Наталья Василихина на своей странице в Facebook, передает местное издание 0564.

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“Сейчас гуляла с ребенком во дворе и на детской площадке, где песочник ... провалилась в яму по пояс. Такой же обвал без дна в соседнем дворе, увеличивается. Что это? И куда с этим обращаться? Я испугаться не успела, а малый, конечно... была мама и нет“, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел еще 2 апреля. Женщину из этой ямы доставали случайные прохожие.

Как сообщил представитель фирмы-управляющего дома, рабочие сразу же выехали на место происшествия, чтобы выяснить причины образования дыры на детской площадке. Он отметил, что, скорее всего, земля провалилась из-за старых вентиляционных шахт для бомбоубежища.

“Я так понимаю, что со временем жители захламили этот вентиляционный канал и в итоге снесли это сооружение. Сверху это засыпали строительным мусором, засыпали песком и устроили там микро-детскую площадку“, - сказал представитель фирмы-управляющего.

Во вторник коммунальщики все это утрамбовали материалом, который не проседает, а песок вернули на место.

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Напомним, в декабре 2017 года в России женщина упала в люк и нашла там пропавшего 10-летнего замерзающего мальчика.