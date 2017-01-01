На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую "крышевала" полиция

Злоумышленница сбежала из зала суда во время избрания меры пресечения.

Бегство злоумышленницы из зала суда не афишировалось kyiv.gp.gov.ua

В Закарпатской области на границе с Румынией была задержана женщина, которая разыскивалась за побег из суда и ряд ограблений на кивеском железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Задержанная участвовала в преступной группе, которая специализировалась на кражах и долгое время орудовала на вокзале в Киеве под прикрытием подполковника полиции начальника сектора на станции Киев-Пассажирский.

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Преступная группа, в которой также участвовали 5 сотрудников криминальной полиции, была задержана, а ее участники предстали перед судом.

Восьми членам банды было объявлено о подозрении и суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей, однако женщина во время перерыва на судебном заседании сбежала.

Стоит отметить, что бегство фигурантки дела из зала суда не афишировалось.

Напомним, 25 января в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале задержали членов организованной преступной группы, в которую входили сотрудники уголовной полиции и профессиональные воры.