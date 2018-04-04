В Днепре оборвался лифт: травмирована школьница

17-летнюю девушку забрала скорая.

11-классница приехала в гости к бабушке скриншот из видео

В городе Днепр на жилмассиве Тополь в одном из подъездов жилого дома № 10 3 апреля сорвался лифт. В момент инцидента в кабине находилась 17-летняя девушка.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: Во львовском Охматдете женщина упала в шахту лифта

“11-классница приехала в гости к бабушке, а когда уже спускалась вниз — лифтовая кабина сорвалась с высоты и упала на первый этаж“, - об этом рассказала пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Местные жители, услышав звук, вышли на лестничную площадку, а осознав, что произошло — вызвали полицию и скорую помощь.

В результате происшествия девочку с легкими телесными повреждениями медики госпитализировали в детскую областную больницу на Космической. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, детали инцидента выясняются.

Кабина лифта с девушкой внутри оборвалась в Днепре 0:00 / 03:13

Напомним, 2 марта в Симферополе оборвался лифт, погибла женщина с ребенком.