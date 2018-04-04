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В Днепре оборвался лифт: травмирована школьница

Комментариев: 2
17-летнюю девушку забрала скорая.
11-классница приехала в гости к бабушке
11-классница приехала в гости к бабушке
скриншот из видео

В городе Днепр на жилмассиве Тополь в одном из подъездов жилого дома № 10 3 апреля сорвался лифт. В момент инцидента в кабине находилась 17-летняя девушка.

Об этом сообщает Информатор.

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“11-классница приехала в гости к бабушке, а когда уже спускалась вниз — лифтовая кабина сорвалась с высоты и упала на первый этаж“, - об этом рассказала пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Местные жители, услышав звук, вышли на лестничную площадку, а осознав, что произошло — вызвали полицию и скорую помощь.

В результате происшествия девочку с легкими телесными повреждениями медики госпитализировали в детскую областную больницу на Космической. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, детали инцидента выясняются.

Кабина лифта с девушкой внутри оборвалась в Днепре
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Напомним, 2 марта в Симферополе оборвался лифт, погибла женщина с ребенком.

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Теги: лифт, Днепр, девушка
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Комментариев (3)
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flacon9havi    04.04.2018, 12:36
Оценка:  0
flacon9havi
Назвали б поселення Дніпрянськ, наприклад, і все було б гаразд. Ви зробили бидлячій крок, тому і бог до вас, як до бидла.
flacon9havi    04.04.2018, 12:30
Оценка:  0
flacon9havi
Дитину шкода, але це пмт прокляте. Було не називати його мешканцям вже зайнятим ім'ям. За гординю бог карає.
seva76    04.04.2018, 12:43
Оценка:  0
seva76
Штааа ?
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