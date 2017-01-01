Украина начала оформление электронных виз для иностранцев

Запрос на визу иностранцы могут оформить на сайте МИД Украины.

Виза оформляется в срок до 9 рабочих дней apostrophe.ua

Консульская служба Министерства иностранных дел начала оформлять электронные визы гражданам 46 дальних стран, которые хотят посетить Украину с деловой или туристической поездкой.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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“Е-виза - абсолютно новый для Украины проект, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере. Введение е-визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сферы“, - говорится в сообщении.

Для оформления электронной визы нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Виза оформляется в срок до 9 рабочих дней, а ее стоимость составит 65 долларов. Максимальный срок действия разовой визы составит 30 дней.

Электронные визы вводятся для граждан таких государств, как Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Проект реализован в сотрудничестве с Госпогранслужбой, Ощадбанком и Институтом программных систем НАНУ.

Запрос на визу иностранцы могут оформить на сайте evisa.mfa.gov.ua.

Как сообщалось 30 марта, США будут проверять историю соцсетей у просителей виз.