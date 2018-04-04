В Ковеле в многоэтажке прогремел взрыв
В городе Ковель Волынской области во вторник, 3 апреля, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, взорвался предмет, похожий на гранату.
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“Вчера после обеда в городе Ковель по улице 40-летия Победы на пятом этаже девятиэтажного дома прозвучал взрыв... По предварительной информации, взорвался предмет, похожий на гранату. Вследствие этого травмы получил 43-летний ковельчанин“, - говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали. Больше никто из жителей дома не пострадал.
По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полиция выясняет все обстоятельства события.
Напомним, 3 апреля в Харькове взорвали и ограбили банкомат.