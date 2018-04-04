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В Ковеле в многоэтажке прогремел взрыв

Комментариев: 1
Предполагают, что взорвалась граната.
В результате инцидента пострадал 43-летний мужчина
В результате инцидента пострадал 43-летний мужчина
vl.npu.gov.ua

В городе Ковель Волынской области во вторник, 3 апреля, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба  полиции области.

По предварительной информации, взорвался предмет, похожий на гранату.

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“Вчера после обеда в городе Ковель по улице 40-летия Победы на пятом этаже девятиэтажного дома прозвучал взрыв... По предварительной информации, взорвался предмет, похожий на гранату. Вследствие этого травмы получил 43-летний ковельчанин“, - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали. Больше никто из жителей дома не пострадал.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полиция выясняет все обстоятельства события.

Полиция выясняет все обстоятельства события
Полиция выясняет все обстоятельства события
vl.npu.gov.ua

 

Напомним, 3 апреля в Харькове взорвали и ограбили банкомат.

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Теги: фото, полиция, квартира, мужчина, взрыв, ранение, Волынская область, госпитализация, многоэтажка
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    04.04.2018, 13:31
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Граната - друг дегенерата! )))
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