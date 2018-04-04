В Ковеле в многоэтажке прогремел взрыв

Предполагают, что взорвалась граната.

В городе Ковель Волынской области во вторник, 3 апреля, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, взорвался предмет, похожий на гранату.

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“Вчера после обеда в городе Ковель по улице 40-летия Победы на пятом этаже девятиэтажного дома прозвучал взрыв... По предварительной информации, взорвался предмет, похожий на гранату. Вследствие этого травмы получил 43-летний ковельчанин“, - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали. Больше никто из жителей дома не пострадал.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полиция выясняет все обстоятельства события.

Полиция выясняет все обстоятельства события vl.npu.gov.ua

Напомним, 3 апреля в Харькове взорвали и ограбили банкомат.