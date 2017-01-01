Полиция задержала одессита, "подрезавшего" на улице двух парней

Один из пострадавших скончался. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одессе на улице Ицхака Рабина ночью произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ножом двух парней. Один из пострадавших получил ранение в сердце и позже скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Между нетрезвыми 45-летним мужчиной и незнакомыми ему 18-летними парнями возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый достал нож и ударил одного из парней в грудь. Второй парень получил не на столько серьезную травму – он был ранен в спину.

Обоих пострадавших доставили в городскую больницу. Во время оказания медицинской помощи парень с проникающей раной грудной клетки скончался.

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“В эти же сутки сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном. Во время неотложного обыска у него было изъято и направлено на экспертизу предполагаемое орудие преступления – нож“, - отметили в полиции.

По данному этому начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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