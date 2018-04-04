Соответствующее видео появилось на канале НАБУ в Youtube.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало фрагменты материалов негласных следственных действий в отношении Назара Холодницкого, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Об этом сообщает Страна.ua.

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Видео, содержащее фрагменты разговоров Холодницкого, записанных прослушкой, появилось на официальном канале НАБУ в YouTube.



Прослушка Холодницкого: НАБУ опубликовало записи 0:00 / 16:58

“Были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, о разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству“, - говорится в сообщении.

В частности, Холодницкий ведет раговор "нардепом Л." относительно расследования возможных злоупотреблений на стадии дружественного урегулирования и исполнения решения Европейского суда по правам человека в деле ООО "Золотой мандарин Ойл" против Украины в пользу лиц, связанных с этим депутатом. Также на видео есть фрагмент разговора со свидетелем в уголовном производстве по факту предложения взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Еще один фрагмент касается расследования о покупке автомобиля экс-главой НАПК Натальей Корчак. Прокурор САП заявил, что детективы хотят получить доступ к вещам и документам в рамках этого расследования.

"Да пошли они на х...й. Дел у них нет, так они с Корчак играют", – сказал Холодницкий.

В НАБУ отметили, что возможные нарушения в действиях Холодницкого никак не характеризуют работу СПА в целом. НАБУ и САП продолжают сотрудничать в штатном режиме.

Напомним, 4 апреля СМИ узнали подробности записей в кабинете Холодницкого. Стал известен текст жалобы руководителя НАБУ, составленной на основе прослушивания кабинета главного антикоррупционного прокурора.