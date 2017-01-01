Супрун не намерена уходить в отставку

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не собирается покидать свой пост. Также она получила звонок поддержки от премьер-министра Владимира Гройсмана.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не собирается покидать свой пост. Об этом в среду, 4 апреля, она сообщила журналистам, пишет Зеркало недели.

Читай также: Минздрав уволил Екатерину Амосову

“Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали“, - сказала Супрун.



Она отметила, что получила также звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.

“Кроме слов спасибо вам, Ульяна, и вашей команде, я иного сказать не могу. Я знаю, что вам непросто. Если бы некоторые могли, они бы вину и за ВИЧ/СПИД в мире возложили на Министерство здравоохранения. Или еще какие-то давние болезни, которым по сто лет, - тоже сказали бы, что вы виноваты. Как еще не додумались, что вирус Новичок тоже вы в Министерстве сделали!“ - заявил он на заседании правительства.

Читай также: Супрун: Помощник нардепа и мэр предлагали мне взятку квартирой

Напомним, 3 апреля Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Ульяна Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года. С 1 августа 2016 года она исполняет обязанности министра.