Дело Бубенчика: что грозит активисту Майдана за убийства беркутовцев

Активист Майдана сознался в умышленном убийстве двух беркутовцев, однако не раскаивается и не считает себя виновным.

3 апреля на КПП Шегини на границе с Польшей задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика. Он уроженец Львовской области. Еще в 2016 году в интервью для фильма Hromadske.ua, он заявил, что 20 февраля 2014 года убивал беркутовцев. За эти признания мужчину будут судить.

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В 2016 году прокуратура обыскала жилье Бубенчика и вызвала на допрос в качестве свидетеля. Иван дважды игнорировал вызовы, и прокуратуре пришлось обратиться в суд. Суд удовлетворил ходатайство, и после задержания в Шегинях, активист был доставлен в Печерский районный суд Киева.

В чем обвиняют Бубенчика

Теперь Бубенчик проходит по делу об убийстве силовиков не как свидетель, но как подозреваемый. Активисту официально сообщили о подозрении.

В содеянном Иван Бубенчик не раскаивается, своей вины не признает. Он утверждает, что делал то, что должен был делать как защитник народа - уничтожал врага.

В документальном фильме под названием Злам Иван Бубенчик подробно рассказал, как убивал беркутовцев.

“Была возможность у меня из Консерватории наблюдать заднюю часть стеллы, где находился Беркут и Внутренние войска. Я четко видел их приказы, как непрерывно их черепашки штурмуют нашу баррикаду“, - рассказывает активист.

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До того, как начался Майдан, Бубенчик был тренером в детской школе спорта и рыбалки. Когда началась Революция Достоинства, часто приезжал в Киев. Стал активистом Девятой сотни Самообороны Майдана, однако потом вышел из этой организации.

“Чтобы создать эффект сарафанного радио, надо было убить двух, трех, пять командиров. Я решил только двух ...

Почему убить? Потому что командир не имеет возможности говорить, не имеет возможности отдавать приказы любым путем. А уже остальных не надо было убивать, надо было только стрелять в ноги, так, как я делал, когда пришел к профсоюзам. Патроны у меня закончились, правая сторона уже убегала, они бросали все, что у них было. Я видел, как они бежали, потому что никто не хотел отдавать жизнь за этого гон**на Януковича“, – рассказал Бубенчик.

Что грозит Бубенчику

В октябре 2013 года был принят Закон об амнистии, согласно которому запрещается арестовывать участников событий 2013-2014 годов. Их признают виноватыми, однако в тюрьму не сажают. В то же время, вопрос Бубенчика остается спорным, так как данный закон не предусматривает освобождения от ответственности за умышленное убивство (статья 115). А это лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает неправильной квалификацию действий участника Революции достоинства Ивана Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований ГПУ при председательстве Сергея Горбатюка. Генпрокурор сменил группу прокуроров в этом деле, сообщил он в среду, 4 апреля, в своем Facebook.

“После совещания принял решение о смене группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская. В течение дня жду от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года в ходе событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую можно применить к нему“, - отметил глава ГПУ.

Напомним, 25 февраля 2016 года сообщалось о том, что силовики обыскали квартиру активиста, заявившего об убийстве “беркутовцев“ на Майдане. Это и был Иван Бубенчик.