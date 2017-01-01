Холодницкий прокомментировал опубликованные НАБУ записи

Специализированный антикоррупционный прокурор заявил, что существует объяснение тому, что зафиксировала прослушка НАБУ и он намерен доказать свою правоту.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что имеет объяснение на все обвинения НАБУ. Об этом он сказал в среду, 4 апреля, в разговоре с корреспондентом ТСН.

“Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться“, - сказал он, отвечая на вопрос об опубликованных записях НАБУ.

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Холодницкий требует показать полную запись НАБУ, которая касается неправомерных действий главы САП, а не фрагменты разных разговоров.

“Аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как поцесуальний руководитель в своих производствах. То, что было опубликовано - хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись“, - сказал он, выступая в Верховной Раде.

Холодницкий утвержает, что его в течение двух лет пытаются дискредитировать, а записями много кто сейчас манипулирует. При этом на вопрос относительно достоверности записей глава САП не ответил - сказал, что на подобные вопросы даст ответ только Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

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Ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прослушка главы САП проводилась в рамках следственных действий ГПУ и НАБУ и потребовал отставки Холодницкого.