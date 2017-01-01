Пограничники ответили на "морские" угрозы России

Спикер Госпогранслужбы заявил, что возможности Украины адекватны существующим угрозам и призвал не спешить с негативными выводами.

В среду, 4 апреля, спикер Госпогранслужбы Олег Слободян отреагировал на морские угрозы со стороны России. Говоря о конфликте, возникшем в результате задержания сотрудниками Госпогранслужбы торгового судна Норд из РФ, он признал, что Россия сейчас полностью контролирует Керченский пролив. Об этом сообщает Обозреватель.

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“Что касается угроз со стороны РФ, будем смотреть на вопрос с другой стороны: мы действуем в рамках правового поля и действующего законодательства. Позиция Украины однозначна: Крым - незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно“, - сказал спикер.

Также он сказал, что меры по защите интересов Украины отрабатываются. Олег Слободян отметил, что возможности Украины на данный момент адекватны существующим угрозам и призвал не спешить с выводами и негативными прогнозами.

Напомним, 26 марта пограничники задержали в Азовском море торговое судно Норд под флагом РФ.

3 апреля сообщалось, что Россия угрожает Украине авиацией и флотом из-за “государственного пиратства“.