В Черновцах напали на полицейскую, оформлявшую ДТП

Девушку-полицейского повалили на землю, она была вынуждена применить газовый баллончик.

В городе Черновцы утром на одной из улиц города легковушка врезалась в дерево. Виновники ДТП напали на представительницу патрульной полиции, которая приехала зафиксировать детали дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает Прямой.

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На место аварии прибыла патрульная полиция для оформления ДТП. Во время оперативных действий на правоохранителей было совершено нападение.

Местный канал ТВА обнародовал видео, на котором видно, как девушку повалил на землю агрессивный молодой человек. Другие парни снимали это на видео, а потом один из них толкнул ее.

Представительнице правоохранительных органов пришлось применить баллончик для самозащиты.

Отмечается, что патрульная получила легкие телесные повреждения. Что касается участников ДТП, то среди них нет пострадавших, все они доставлены в районное отделение полиции, где при их участии в настоящее время продолжаются следственные действия.

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Как впоследствии сообщила пресс-служба управления патрульной полиции Черновицкой области, предварительно действия злоумышленников квалифицируются по части 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 9 марта, в Черновцах жестоко избили главу организации Стоп коррупции.