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Уголовное дело по квартире Лещенко возобновили - Холодницкий

Комментариев: 1
Холодницкий на вопрос Лещенко, кого он видит своим преемником, ответил, что самого Лещенко.
Холодницкий сообщил Лещенко, что будет расследовать покупку нардепом дорогой квартиры
Холодницкий сообщил Лещенко, что будет расследовать покупку нардепом дорогой квартиры
УНИАН

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Дело в отношении народного депутата Сергея Лещенко относительно покупки квартиры за $350 тысяч будет возобновлено. Об этом в среду, 4 апреля, во время своего выступления в Верховной Раде заявил глава САП Назар Холодницкий.

Об этом глава САП сказал, отвечая на вопрос самого Лещенко относительно того, отвечают ли действительности обнародованные записи из кабинета Холодницкого, и кого он видит своим преемником. 

“Господин Лещенко, преемником я вижу вас... Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете... А теперь давайте поставим точки над “і“. Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов“, - сказал он.

Руководитель САП прибавил, что теперь относительно депутата Лещенко возбуждено уголовное дело.

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“Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я ожидаю от органов следствия, чем оно закончится, ибо анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева“, - резюмировал Холодницкий.

Напомним, Генпрокуратура в 2016 году осуществляла в отношении Лещенко досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении через приобретение им элитной квартиры (он купил огромную квартиру в центре Киева  за 7,5 миллионов гривен).

По этому поводу Лещенко обратился в НАБУ  и НАПК с просьбой проверить приобретение им квартиры. В итоге суд закрыл дело, аргументируя тем, что в действиях Лещенко есть состав административного, но не уголовного правонарушения.

 

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Теги: Лещенко, Холодницкий, САП, квартира Лещенко, имущество
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Комментариев (1)
Irena    04.04.2018, 15:26
Оценка:  0
Irena
Все это хорошо, жаль только, что вновь открытое дело опять закончится ничем...
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