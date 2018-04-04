Уголовное дело по квартире Лещенко возобновили - Холодницкий

Холодницкий на вопрос Лещенко, кого он видит своим преемником, ответил, что самого Лещенко.

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Дело в отношении народного депутата Сергея Лещенко относительно покупки квартиры за $350 тысяч будет возобновлено. Об этом в среду, 4 апреля, во время своего выступления в Верховной Раде заявил глава САП Назар Холодницкий.

Об этом глава САП сказал, отвечая на вопрос самого Лещенко относительно того, отвечают ли действительности обнародованные записи из кабинета Холодницкого, и кого он видит своим преемником.

“Господин Лещенко, преемником я вижу вас... Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете... А теперь давайте поставим точки над “і“. Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов“, - сказал он.

Руководитель САП прибавил, что теперь относительно депутата Лещенко возбуждено уголовное дело.

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“Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я ожидаю от органов следствия, чем оно закончится, ибо анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева“, - резюмировал Холодницкий.

Напомним, Генпрокуратура в 2016 году осуществляла в отношении Лещенко досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении через приобретение им элитной квартиры (он купил огромную квартиру в центре Киева за 7,5 миллионов гривен).

По этому поводу Лещенко обратился в НАБУ и НАПК с просьбой проверить приобретение им квартиры. В итоге суд закрыл дело, аргументируя тем, что в действиях Лещенко есть состав административного, но не уголовного правонарушения.