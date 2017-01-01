Аваков о Беркуте в полиции: Предлагаете расстрелять?

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что не стоит всех экс-беркутовцев ровнять под одну линейку.

По словам Авакова, в полиции больше честных, чем среди патриотов УНИАН

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что в спецназе полиции на данный момент служит около 30% бывших сотрудников подразделения Беркут.

Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

“Количество старых спецназовцев в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%... Это либо бывший Беркут, либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?“, - сказал Аваков, отвечая на вопрос журналиста о переаттестации старых "кадров".

Министр пояснил, что любая реформа представляет собой сложнейший путь и в случае с набором в полицию, была нехватка профессиональных кадров.

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По его мнению, среди сотрудников спецподразделений честных людей гораздо больше, нежели “в очередной ряженой толпе крикливых патриотов на политических демонстрациях под Радой“.

“Как мы убедились, завезти в достаточном количестве марсиан или иностранцев, чтобы враз решить наши проблемы, не удается. И вот мы работаем с нашим обществом: берем людей, готовим, обучаем и даем им шанс справляться, развиваться, адекватно реагируя на ошибки“, - сказал он.

Министр отметил, что нынешняя кадровая политика в правоохранительных органах являет собой баланс молодых развивающихся полицейских и опытных полицейских, которые дают хороший результат, что, по его мнению, “гораздо важнее, чем то, как это выглядит в глазах критиканов“.

Аваков выразил уверенность, что реформа полиции закончится, когда закончится реформа общества.

Напомним, 19 марта в Главном управлении Нацполиции Киева сообщили, что в полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 ранее служили в ныне расформированном спецподразделении милиции Беркут.