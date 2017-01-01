Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На границе со Словакией и Венгрией гигантские очереди

Комментариев: 0
Пограничники привлекают дополнительных сотрудников на КПВВ.
К праздникам количество желающих пересечь границу резко возросло
К праздникам количество желающих пересечь границу резко возросло
mukachevo.net

На границе Украины со Словакией и Венгрией в преддверии пасхальных праздников резко увеличилось количество проезжающих автомобилей, на дорогах образовались длинные заторы.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Читай также: Украли деньги ЕС. Скандал с пограничными пунктами

Как сообщил и.о. начальник отдела пограничной службы Ужгород Вадим Стецюк, из-за увеличения очередей на КПП привлекаются дополнительные работники как пограничников так и инспекторов ГФС.

“Предусмотрено дополнительное привлечение силовых средств, будет работать большее количество инспекторского состава, как с стороны пограничников так и со стороны таможенников“, — отметил Стецюк.

На КПВВ пограничники работают в усиленном режиме
На КПВВ пограничники работают в усиленном режиме
mukachevo.net

По мнению пограничников,  к Пасхе очереди могут увеличиваться еще больше.

На Пасху заторы могут стать еще больше
На Пасху заторы могут стать еще больше
mukachevo.net

Напомним, на границе с Польшей в феврале люди протестовали против новых таможенных правил.

Поделись:
Теги: граница, Венгрия, Пасха, затор, авто, Словакия, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь