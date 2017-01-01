На границе со Словакией и Венгрией гигантские очереди
На границе Украины со Словакией и Венгрией в преддверии пасхальных праздников резко увеличилось количество проезжающих автомобилей, на дорогах образовались длинные заторы.
Об этом сообщает mukachevo.net.
Читай также: Украли деньги ЕС. Скандал с пограничными пунктами
Как сообщил и.о. начальник отдела пограничной службы Ужгород Вадим Стецюк, из-за увеличения очередей на КПП привлекаются дополнительные работники как пограничников так и инспекторов ГФС.
“Предусмотрено дополнительное привлечение силовых средств, будет работать большее количество инспекторского состава, как с стороны пограничников так и со стороны таможенников“, — отметил Стецюк.
По мнению пограничников, к Пасхе очереди могут увеличиваться еще больше.
Напомним, на границе с Польшей в феврале люди протестовали против новых таможенных правил.