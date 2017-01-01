В Днепре поймали наркодилера с "товаром" на 3 млн гривен
В Днепре на жилмассиве Тополь-1 правоохранители задержали 32-летнего местного наркодилера, в его квартире обнаружили и изъяли “товар“, по ценам “черного рынка“ стоимость изъятых из незаконного оборота веществ составляет более трех миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сотрудники управления противодействия наркопреступности провели обыск, в результате которого изъяли более одного килограмма метадона, один литр концентрата из маковой соломки и около 200 грамм прекурсора “ангидрида уксусной кислоты“.
Помимо этого в квартире уголовника обнаружили пластиковые контейнеры и весы, которые использовались для фасовки наркотических веществ, банковские карточки и мобильные телефоны, с помощью которых сбытчик наладил схему распространения наркотиков. Мужчина также хранил кастет.
Полицейские установили, что мужчина наладил бесконтактную схему сбыта наркотиков через “закладки“. С помощью мессенджера он договаривался с потенциальным покупателем о месте, где оставит “товар“, а деньги за него получал на свой электронный кошелек.
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В отношении подозреваемого возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере) и части 2 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Все изъятое правоохранителями из квартиры направили на экспертизу, ведутся следственные действия.
Стоит отметить, что за наркоторговлю мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, 30 марта в Киеве на сбыте наркотиков поймали 16-летнюю девушку.