В Днепре поймали наркодилера с "товаром" на 3 млн гривен

Мужчина наладил бесконтактную схему сбыта наркотиков через "закладки".

Кроме прочего, в квартире изъяли более одного килограмма метадона скриншот из видео

В Днепре на жилмассиве Тополь-1 правоохранители задержали 32-летнего местного наркодилера, в его квартире обнаружили и изъяли “товар“, по ценам “черного рынка“ стоимость изъятых из незаконного оборота веществ составляет более трех миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сотрудники управления противодействия наркопреступности провели обыск, в результате которого изъяли более одного килограмма метадона, один литр концентрата из маковой соломки и около 200 грамм прекурсора “ангидрида уксусной кислоты“.

Помимо этого в квартире уголовника обнаружили пластиковые контейнеры и весы, которые использовались для фасовки наркотических веществ, банковские карточки и мобильные телефоны, с помощью которых сбытчик наладил схему распространения наркотиков. Мужчина также хранил кастет.

Полицейские установили, что мужчина наладил бесконтактную схему сбыта наркотиков через “закладки“. С помощью мессенджера он договаривался с потенциальным покупателем о месте, где оставит “товар“, а деньги за него получал на свой электронный кошелек.

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В отношении подозреваемого возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере) и части 2 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Все изъятое правоохранителями из квартиры направили на экспертизу, ведутся следственные действия.

В Днепре задержали наркодилера 0:00 / 00:39

Стоит отметить, что за наркоторговлю мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, 30 марта в Киеве на сбыте наркотиков поймали 16-летнюю девушку.