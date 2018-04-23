Укрзализныця объяснила, почему нет билетов на майские

Украинцы, запланировавшие весенний отдых, возмущены и взволнованы. Железнодорожный оператор объясняет заминку технической неисправностью.

На сайте Укрзализныци украинцев, которые уже запланировали свой отдых на майские праздники, ждал неприятный сюрприз – билеты в большинство городов южного направления на даты с конца апреля оказались недоступны. Об этом сообщает ТСН.

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В частности, нет билетов в направлении Херсона, Днепра, Запорожья. Люди возмущены. Украинка Елена Бутурля обратилась в редакцию службы новостей со следующим заявлением:

“Укрзализныця“ никак не может начать продажу билетов с 23.04.2018 по некоторым направлениям (например, Херсон-Киев). Ничего вразумительного они не отвечают. Может, вам они раскроют страшную тайну: когда же эти билеты появятся. Народ волнуется“.

Еще один читатель, Дмитрий Парафененко, сетует на то, что “Укрзализныця“ не открывает билеты на южное направление (Запорожье, Днепр) после 24 апреля. По словам читателя, обычно железнодорожный оператор открывает билеты за 45 дней, но теперь их осталось только 19.

Журналисты проверили данные, поступившие от читателей. Как оказалось, на сайте бронирования билетов “Укрзализныци“ действительно нельзя купить билеты из столицы в Днепр, Херсон, Запорожье и Николаев с 23 апреля – система сообщает, что поезда отсутствуют.

Технический сбой в работе сайта Укрзализныци скриншот

Также нельзя купить обратный билет с этих городов до Киева, начиная с 23 или 24 апреля.

Купить обратные билеты тоже не представляется возможным скриншот

Обновление

В Укрзализныце объяснили, что билеты на некоторые поезда отсутствуют в продаже из-за корректировок расписания движения на Одесской железной дороге.

Как сообщили ТСН.ua в Укразализныце, когда на путях выполняются работы по содержанию инфраструктуры, в настоящее время вносятся определенные изменения в расписание движения поездов.

“Если идет ремонт дороги, то делают объезд. А учитывая, что на железной дороге сделать объезд невозможно, выделяются определенные временные рамки, когда ремонтники выходят на путь и работают. И поездам, которые в это время должны проходить, делается корректировка расписания“, - отметил заместитель директора департамента пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан.

Укрзализныця заявляет, что заминка с продажей билетов связана с технической неисправностью. Информация, какой именно, и когда она наконец будет исправлена, появится позже.

Напомним, Укрзализныця отложила запланированное на апрель подорожание билетов.