В Винницкой области в детсаде отравились 8 детей

Воспитанников детсада 3-6 лет госпитализировали с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

В городе Могилеве-Подольский Винницкой области с диагнозом “пищевая токсикоинфекция“ госпитализировали восемь воспитанников детского сада.

Об этом со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы сообщает в среду, 4 апреля, Укринформ.

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“В Могилеве-Подольском зарегистрировано 8 случаев кишечной инфекции у детей. Заболели дети 3-6 лет. Течение болезни у них легкое и среднее“, - заявила заместитель начальника отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области Елена Голубовская.

По ее словам, воспитанников детсада госпитализировали 2 и 3 апреля, диагноз - “пищевая токсикоинфекция“. При этом случаев тяжелого течения болезни не зафиксировано.

Отмечено, что специалисты Госпродпотребслужбы в детском саду провели дезинфекцию и отобрали материал для лабораторного исследования.

Ранее сообщалось, что в Богуславской общеобразовательной школе Боровского района Харьковской области зарегистрировано 22 случая инфекционных заболеваний, среди больных 21 ученик и повар.