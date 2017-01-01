Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницкой области в детсаде отравились 8 детей

Комментариев: 0
Воспитанников детсада 3-6 лет госпитализировали с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".
В детском саду провели дезинфекцию
В детском саду провели дезинфекцию
korrespondent.net

В городе Могилеве-Подольский Винницкой области с диагнозом “пищевая токсикоинфекция“ госпитализировали восемь воспитанников детского сада.

Об этом со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы сообщает в среду, 4 апреля, Укринформ.

Читай также: В Казахстане почти 200 человек отравились мороженым

“В Могилеве-Подольском зарегистрировано 8 случаев кишечной инфекции у детей. Заболели дети 3-6 лет. Течение болезни у них легкое и среднее“, - заявила заместитель начальника отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области Елена Голубовская.

По ее словам, воспитанников детсада госпитализировали 2 и 3 апреля, диагноз - “пищевая токсикоинфекция“. При этом случаев тяжелого течения болезни не зафиксировано.

Отмечено, что специалисты Госпродпотребслужбы в детском саду провели дезинфекцию и отобрали материал для лабораторного исследования.

Ранее сообщалось, что в Богуславской общеобразовательной школе Боровского района Харьковской области зарегистрировано 22 случая инфекционных заболеваний, среди больных 21 ученик и повар.

Поделись:
Теги: дети, детский сад, отравление, Винницкая область, Госпродпотребслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь