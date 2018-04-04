Вера Савченко заявила о слежке и минировании своего автомобиля

Закладку под взрывчатку якобы обнаружили при техосмотре автомобиля, утверждает сестра народного депутата.

Вера Савченко заявила, что во время технического осмотра ее автомобиля, в машине была обнаружена закладка под взрывчатку. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Она отметила, что на большой скорости взрывчатка бы сработала.

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“Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью“, - сказала Савченко.

Она в очередной раз добавила, что за ней ведется слежка, однако не уточнила со стороны кого.

Женщина также рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

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“Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее пути дыхания осушены. Я ей передала капли и общалась с штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не принимать их систематически, ибо в капсулы можно насыпать что угодно“, - рассказала Вера Савченко.

Напомним, 2 апреля Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее сестры. Позднее, она объяснила свое письмо президенту Трампу.

Ранее, 30 марта, Вера Савченко рассказала, что состояние здоровья Надежды резко ухудшилось в СИЗО.