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Вера Савченко заявила о слежке и минировании своего автомобиля

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 6
Закладку под взрывчатку якобы обнаружили при техосмотре автомобиля, утверждает сестра народного депутата.
Савченко также рассказала о свидании с сестрой
Савченко также рассказала о свидании с сестрой
УНИАН

Вера Савченко заявила, что во время технического осмотра ее автомобиля, в машине была обнаружена закладка под взрывчатку. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Она отметила, что на большой скорости взрывчатка бы сработала.

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“Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью“, - сказала Савченко.

Она в очередной раз добавила, что за ней ведется слежка, однако не уточнила со стороны кого.

Женщина также рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

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“Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее пути дыхания осушены. Я ей передала капли и общалась с штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не принимать их систематически, ибо в капсулы можно насыпать что угодно“, - рассказала Вера Савченко.

Напомним, 2 апреля Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее сестры. Позднее, она объяснила свое письмо президенту Трампу.

Ранее, 30 марта, Вера Савченко рассказала, что состояние здоровья Надежды резко ухудшилось в СИЗО. 

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Теги: Вера Савченко, Надежда Савченко, СБУ, автомобиль, мина
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Комментариев (6)
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Coюзник    04.04.2018, 17:07
Оценка:  -1
Coюзник
Дуже цікаво який автомобіль вона придбала після того як сестра стала депутатом ... адже до того в неї автомобіля не було ...
i-majesty    04.04.2018, 16:48
Оценка:  +2
i-majesty
Да кому ты нужна?? XD
EtoAc    04.04.2018, 16:48
Оценка:  +3
EtoAc
Небось зама заминировала? Очко то не железное
Колишній-східняк    04.04.2018, 16:48
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А по-моєму обидві сестрички переоцінюють своє політичне значення. Одна вже навіть збирається в президенти. Але ї
Колишній-східняк    04.04.2018, 16:48
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Але їй швидше треба до психіатра.
krolikoff_net    04.04.2018, 16:48
Оценка:  0
krolikoff_net
Семейка дуреп .
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