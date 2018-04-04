Порошенко объявил 4 июля Днем полиции Украины

Ранее День Нацполиции отмечался 4 августа.

В среду, 4 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому День Национальной полиции теперь будет отмечаться 4 июля.

Об этом глава государства заявил на мероприятиях по передаче новой техники столичным полицейским, передает LB.ua.

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“Я посоветовался с министром и подписал указ о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля“, - заявил Порошенко.

Стоит отметить, что раньше День Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, но президент предпочитает считать 4 июля новым праздником, он видит в этом некий символизм.

Глава государства напомнил, как 4 июля 2015 года на Софийской площади в Киеве принимали присягу первые полицейские.

“Очень важно, что законопослушная, законолюбивая и патриотическая молодежь первой поверила в перемены. И не только поверила, но и главное - стала движущей силой этих преобразований“, - отметил президент.

Как сообщалось 21 декабря, День милиции в Украине отменили, но празднуют все равно.