Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко объявил 4 июля Днем полиции Украины

Комментариев: 0
Ранее День Нацполиции отмечался 4 августа.
Для полиции введен новый профессиональный праздник
Для полиции введен новый профессиональный праздник
npu.gov.ua

В среду, 4 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому День Национальной полиции теперь будет отмечаться 4 июля.

Об этом глава государства заявил на мероприятиях по передаче новой техники столичным полицейским, передает LB.ua.

Читай также: В День ВСУ Украине передали 40 автомобилей Hummer

“Я посоветовался с министром и подписал указ о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля“, - заявил Порошенко.

Стоит отметить, что раньше День Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, но президент предпочитает считать 4 июля новым праздником, он видит в этом некий символизм.

Глава государства напомнил, как 4 июля 2015 года на Софийской площади в Киеве принимали присягу первые полицейские.

“Очень важно, что законопослушная, законолюбивая и патриотическая молодежь первой поверила в перемены. И не только поверила, но и главное - стала движущей силой этих преобразований“, - отметил президент.

Как сообщалось 21 декабря, День милиции в Украине отменили, но празднуют все равно.

Поделись:
Теги: Нацполиция, профессиональный праздник, Порошенко, указ, МВД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь