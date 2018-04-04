КВНщик Арарат Кещян попал в базу Миротворца

Кещян незаконно посетил территорию оккупированного Крыма.

Во вторник, 3 апреля российский актер и комик, участник лиги КВН Арарат Кещян выложил в своем Instagram фотографии из оккупированного Крыма.

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В подписи к фотографии, где он стоит рядом с памятником Сталину, Черчиллю и Рузвельту ведущий российского пропагандистского канала написал:“У кого какие вопросы, задавайте. Все обсудим, все решим“.

После этого визита, Арарат Кещян попал в черный список украинского сайта Миротворец. В причинах занесения анкеты Арарата в эту базу послужило “сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым; участие в пропагандистских мероприятиях России“.

Анкета Кещана в Миротворце скриншот

Напомним, не так давно в базу “Миротворца“ попал другой российский комик и певец - Семен Слепаков. В “чистилище“ музыкант отправился за нарушение государственных границ Украины и незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Крыма.