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КВНщик Арарат Кещян попал в базу Миротворца

Комментариев: 2
Кещян незаконно посетил территорию оккупированного Крыма.
Арарат Кещан угодил в базу Миротворца
Арарат Кещан угодил в базу Миротворца
instagram.com/araratkeshchyan

Во вторник, 3 апреля российский актер и комик, участник лиги КВН Арарат Кещян выложил в своем Instagram фотографии из оккупированного Крыма.  

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В подписи к фотографии, где он стоит рядом с памятником Сталину, Черчиллю и Рузвельту ведущий российского пропагандистского канала написал:“У кого какие вопросы, задавайте. Все обсудим, все решим“.

После этого визита, Арарат Кещян попал в черный список украинского сайта Миротворец. В причинах занесения анкеты Арарата в эту базу послужило “сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым; участие в  пропагандистских мероприятиях России“.

Анкета Кещана в Миротворце
Анкета Кещана в Миротворце
скриншот

 

Напомним, не так давно в базу “Миротворца“ попал другой российский комик и певец - Семен Слепаков. В “чистилище“ музыкант отправился за нарушение государственных границ Украины и незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Крыма.

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Теги: Украина, Крым, Арарат Кещян, Миротворец
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Комментариев (2)
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krolikoff_net    04.04.2018, 16:50
Оценка:  -2
krolikoff_net
Теперь арарат будет радовать бурят
Yzenykkrasavchik    04.04.2018, 17:08
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Он что в Бурятию поехал?
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