В МИД рассказали, сколько украинских дипломатов осталось в РФ

В РФ на дипломатической службе остаются 37 украинских дипломатов.

Решается вопрос о доукомплектации дипмиссии в РФ rbc.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам заявила, что в РФ на дипломатической службе остаются 37 украинских дипломатов.

Зеркаль добавила, что на данный момент МИД Украины подает на согласование недостающее число дипломатов, передает Интерфак-Украина.

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По ее словам, речь идет о 13 дипломатах, которые возможно придут на замену выдворенным.

Основной их задачей будет работа над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России.

Замминистра также отметила, что с начала российской агрессии, Украина приостановили действие или разорвали 44 договора.

“До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооружённой агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией“, - рассказала она.

Касательно договора о дружбе, Зеркаль уточнила, что МИД не выступает за разрыв договора, однако предлагает не продолжать его действие на следующие 10 лет.

Напомним, 30 марта Россия высылала 13 украинских дипломатов, в ответ на принятое ранее решение Украины выдворить 13 российских дипломатов. В тоже время, заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что на территории РФ остаются несколько десятков сотрудников украинских дипмиссий.

Ранее, 21 марта, правительство Украины приняло решение расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.