Чемпионы по средневековым боям просят помощи украинцев
Сборная Украины по историческому средневековому бою осталась без финансовой поддержки и нуждается в помощи украинцев, чтобы попасть на чемпионат мира “Битва наций“, который состоится в Риме. От этого зависит, смогут ли украинские ребята отстоять статус самых сильных рыцарей в мире, завоеванный ими в прошлом году.
Исторический средневековый бой - современное боевое искусство, сочетающее в себе элементы борьбы, фехтования и рукопашного боя, во время которого бойцы используют оптимизированные копии средневековых рыцарских доспехов.
Средневековый бой стремительно развивается во всем мире, а в Украине вообще имеет статус официального вида спорта. Ребята из этого рыцарского спорта выступают в различных номинациях: турнирах, где соревнуются в фехтовании один на один и бугуртах- массовых полноконтактных поединках 5 на 5 или 21 на 21, которые отличаются особой зрелищностью.
Заслуживают внимания доспехи бойцов - это сочетание максимального воспроизведение исторического внешнего вида рыцарей, и современных защитных возможностей. Оружие же является полной исторической копией, единственное - все мечи, алебарды, фальшион и топоры не заточены.
Как понять, что происходит на ристалище, если ты видишь впервые? Главное правило: “упал, значит умер“ - поединок заканчивается, когда все участники одной из команд на земле. Этот нюанс имеет историческую подоплеку, ведь средневековый рыцарь практически не имел шансов подняться, если терял равновесие в бою, под тяжестью доспехов.
Главное соревнование по историческому средневековом бою - чемпионат мира “Битва наций“, основанный в 2010 году. Семь лет подряд украинцы проигрывали в шаге от победы, пока наконец в прошлом году в Барселоне завоевали первое место в королевской номинации - в бою 21 на 21 наконец вытеснив русских с вершины пьедестала!
В этом году “Битва наций“ впервые состоится в Риме (3-6 мая) и наши бойцы остались без финансовой поддержки. Если украинцы не поедут в Вечный город, то не смогут в бою отстоять свое чемпионское звание. Команда из 50 человек нуждается в помощи в размере 200 000 гривен. Эта сумма включает расходы на автобусы для бойцов и габаритного снаряжения по маршруту Киев - Рим в оба конца. Все прочие расходы – на тренировочный процесс, дорогие доспехи и проживание бойцы традиционно оплачивают самостоятельно.
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Валерий Вознюк, капитан команды
Завершение сбора средств - 15 апреля, после чего на официальной странице национальной сборной Украины по историческому средневековому бою в Facebook будет опубликован финансовый отчет.
Напомним, 12 апреля 2017 года боевой гопак и спас официально признали видами спорта в Украине.