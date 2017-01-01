Чемпионы по средневековым боям просят помощи украинцев

В 2017 году сборная Украины победила на чемпионате мира по историческим средневековым боям. Сегодня ребята могут лишиться возможности поехать на Битву Наций.

Сборная Украины по историческому средневековому бою осталась без финансовой поддержки и нуждается в помощи украинцев, чтобы попасть на чемпионат мира “Битва наций“, который состоится в Риме. От этого зависит, смогут ли украинские ребята отстоять статус самых сильных рыцарей в мире, завоеванный ими в прошлом году.

Исторический средневековый бой - современное боевое искусство, сочетающее в себе элементы борьбы, фехтования и рукопашного боя, во время которого бойцы используют оптимизированные копии средневековых рыцарских доспехов.

Средневековый бой стремительно развивается во всем мире, а в Украине вообще имеет статус официального вида спорта. Ребята из этого рыцарского спорта выступают в различных номинациях: турнирах, где соревнуются в фехтовании один на один и бугуртах- массовых полноконтактных поединках 5 на 5 или 21 на 21, которые отличаются особой зрелищностью.



Заслуживают внимания доспехи бойцов - это сочетание максимального воспроизведение исторического внешнего вида рыцарей, и современных защитных возможностей. Оружие же является полной исторической копией, единственное - все мечи, алебарды, фальшион и топоры не заточены.

Как понять, что происходит на ристалище, если ты видишь впервые? Главное правило: “упал, значит умер“ - поединок заканчивается, когда все участники одной из команд на земле. Этот нюанс имеет историческую подоплеку, ведь средневековый рыцарь практически не имел шансов подняться, если терял равновесие в бою, под тяжестью доспехов.

Главное соревнование по историческому средневековом бою - чемпионат мира “Битва наций“, основанный в 2010 году. Семь лет подряд украинцы проигрывали в шаге от победы, пока наконец в прошлом году в Барселоне завоевали первое место в королевской номинации - в бою 21 на 21 наконец вытеснив русских с вершины пьедестала!

В этом году “Битва наций“ впервые состоится в Риме (3-6 мая) и наши бойцы остались без финансовой поддержки. Если украинцы не поедут в Вечный город, то не смогут в бою отстоять свое чемпионское звание. Команда из 50 человек нуждается в помощи в размере 200 000 гривен. Эта сумма включает расходы на автобусы для бойцов и габаритного снаряжения по маршруту Киев - Рим в оба конца. Все прочие расходы – на тренировочный процесс, дорогие доспехи и проживание бойцы традиционно оплачивают самостоятельно.

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Валерий Вознюк, капитан команды

Завершение сбора средств - 15 апреля, после чего на официальной странице национальной сборной Украины по историческому средневековому бою в Facebook будет опубликован финансовый отчет.

Напомним, 12 апреля 2017 года боевой гопак и спас официально признали видами спорта в Украине.