В Украине детсады разрешат размещать в жилых домах

Соответствующие изменения направлены на решение проблемы недостаточного количества детских садов в городах.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил, что в скором времени детские садики разрешат размещать в жилых домах.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновляет государственные строительные нормы, которые разрешат размещение в жилых домах встроенных или пристроенных дошкольных учебных заведений в случае невозможности их проектирования в отдельных зданиях, передает LB.ua.

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Изменения в нормы вносят в связи с нехваткой в городах детских садов, особенно в центральных районах крупных городов.

Согласно новым нормам, которые находятся на утверждении, дошкольные учебные заведения можно размещать в виде:

- встроенных помещений групп кратковременного (до четырех часов) пребывания детей дошкольного возраста в 1-2 этажи жилых домов;

- встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (две-четырек группы) в 1-2 этажи жилых домов;

- встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до шести групп) в 1-2 этажи жилых домов;

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- пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до восьми групп) к глухим торцам жилых домов.

Отмечается, что земельный участок такого учреждения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Напомним, 7 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти будут наказывать безответственных подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учебных заведений столицы