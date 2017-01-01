Во Львове арестовали поджигателей автобуса с польскими номерами

Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Галицкий районный суд Львова вынес решение взять под стражу без права внесения залога двух мужчин, которые пытались поджечь автобус с польскими номерами.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

Уголовное производство было начато в марте этого года следователями Управления СБУ во Львовской области по факту покушения на совершение на территории Львова террористического акта.

В ходе досудебного расследования задержаны двое жителей столицы, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.258 УК Украины (террористический акт).

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“Злоумышленники обоснованно подозреваются в том, что с целью запугивания населения и провоцирования международного осложнения отношений между Украиной и Республикой Польша организовали покушение на совершение во Львове террористического акта. Мужчины пытались организовать поджог пассажирского автобуса с иностранными номерными знаками. Такие действия создавали опасность для жизни и здоровья граждан, а также могли нанести значительный имущественный ущерб“, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 9 декабря ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, перевозивший польских туристов на экскурсии во Львов.

Как сообщалось 3 апреля, также были задержаны подозреваемые в подрыве польского мемориала во Львове.