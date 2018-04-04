Странная гибель пограничника под Одессой: назначено расследование
Во время мониторинга линии госграницы инспектор ГПСУ попал под поезд.
В Одесской области во время мониторинга линии государственной границы участковый инспектор отдела пограничной службы Болград Измаильского пограничного отряда попал под поезд. От полученных травм он скончался.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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“Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд“, — говорится в сообщени.
По данному факту в отряде назначено служебное расследование. В настоящее время на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура.
Как сообщалось 29 марта, на Донбассе боевики лазером ослепили пограничника.