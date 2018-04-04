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ЛНР заявила об отмене "таможенной границе" с ДНР

Комментариев: 1
Главарь боевиков ЛНР Леонид Пасечник заявил, что решение пока принято в одностороннем порядке.
Ограничения на ввоз товаров останутся
Ограничения на ввоз товаров останутся
dan-news.info

Главарь пророссийских боевиков ЛНР Леонид Пасечник заявил о снятии таможенных границ с подконтрольными боевикам ДНР районами Донецкой области. 

Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ.

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“Мы полностью, практически полностью снимаем границы, пока в одностороннем порядке между ДНР и ЛНР. Со своей стороны, мы полностью снимаем, у ДНР немного посложнее. У них есть там законы, которые необходимо отменять“, - сказал Пасечник, выразив надежду, что руководство ДНР примет ответные меры. 

Он также отметил, что ограничения на ввоз акцизного товара, табачной продукции и ГСМ останется.

Напомним, 31 января главари так называемых "республик" ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник заявили о подписании “протокола“ о “создании единого таможенного пространства“.

Ранее, 17 января, представители террористической организации ЛНР заявили об установлении таможенного контроля на границе с территорией, которую контролируют боевики ДНР.

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Теги: Донбасс, ЛНР, ДНР, боевики, граница
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Комментариев (1)
Глод    04.04.2018, 18:10
Оценка:  +1
Глод
У них ещё и граница есть!
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