ЛНР заявила об отмене "таможенной границе" с ДНР

Главарь боевиков ЛНР Леонид Пасечник заявил, что решение пока принято в одностороннем порядке.

Главарь пророссийских боевиков ЛНР Леонид Пасечник заявил о снятии таможенных границ с подконтрольными боевикам ДНР районами Донецкой области.

Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ.

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“Мы полностью, практически полностью снимаем границы, пока в одностороннем порядке между ДНР и ЛНР. Со своей стороны, мы полностью снимаем, у ДНР немного посложнее. У них есть там законы, которые необходимо отменять“, - сказал Пасечник, выразив надежду, что руководство ДНР примет ответные меры.

Он также отметил, что ограничения на ввоз акцизного товара, табачной продукции и ГСМ останется.

Напомним, 31 января главари так называемых "республик" ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник заявили о подписании “протокола“ о “создании единого таможенного пространства“.

Ранее, 17 января, представители террористической организации ЛНР заявили об установлении таможенного контроля на границе с территорией, которую контролируют боевики ДНР.