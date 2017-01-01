В маленьких городах запретят строить высотки
Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины разработало новые государственные строительные нормы, так называемые ДБН. В соответствии с новыми правилами будет ограничена плотность населения в городской застройке - на 1 га до 450 человек.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу министерства Геннадия Зубко.
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“Требования по количеству людей на 1 га и по этажности (ГСН по “голубой линии“, недавно принятый Минрегионом) могут вызвать недовольство среди инвесторов, поскольку их вопрос - дополнительные квадратные метры и прибыль. Но комфорт должен быть в первую очередь“, - считает министр.
На данный момент существующие государственные строительные нормы позволяют практически бесконечно повышать плотность населения. Министерство же предлагает установить максимальное превышение нормы на 20%.
Также норма будет соотнесена с этажностью зданий. Так, в населенном пункте до 50 тыс. чел. высотность зданий не должна превышать три этажа. Если население составляет 100 тыс. чел. – это девять этажей.
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Кроме того, планируется ввести понятие “зеленой линии“, обозначающей в генпланах городов зеленые насаждения, которые не могут быть застроены.
Также хотят изменить условия паркования на улицах. Так, предлагается отвести под парковки отдельные полосы вдоль дорог и запретить парковаться на тротуарах.
Ранее заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил, что в скором времени детские садики разрешат размещать в жилых домах.