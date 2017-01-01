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В маленьких городах запретят строить высотки

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Согласно нормам, которые хочет ввести профильное министерство, при населении в городе до 50 тысяч человек, высотность зданий не должна превышать тр этажа.
На сегодняшний момент все определяют интересы застройщика
На сегодняшний момент все определяют интересы застройщика
dbkzhytlobud.com.ua

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины разработало новые государственные строительные нормы, так называемые ДБН. В соответствии с новыми правилами будет ограничена плотность населения в городской застройке - на 1 га до 450 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу министерства Геннадия Зубко.
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“Требования по количеству людей на 1 га и по этажности (ГСН по “голубой линии“, недавно принятый Минрегионом) могут вызвать недовольство среди инвесторов, поскольку их вопрос - дополнительные квадратные метры и прибыль. Но комфорт должен быть в первую очередь“, - считает министр.

На данный момент существующие государственные строительные нормы позволяют практически бесконечно повышать плотность населения. Министерство же предлагает установить максимальное превышение нормы на 20%.

Также норма будет соотнесена с этажностью зданий. Так, в населенном пункте до 50 тыс. чел. высотность зданий не должна превышать три этажа. Если население составляет 100 тыс. чел. – это девять этажей.

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Кроме того, планируется ввести понятие “зеленой линии“, обозначающей в генпланах городов зеленые насаждения, которые не могут быть застроены.

Также хотят изменить условия паркования на улицах. Так, предлагается отвести под парковки отдельные полосы вдоль дорог и запретить парковаться на тротуарах.

Ранее заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил, что в скором времени детские садики разрешат размещать в жилых домах.

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Теги: застройщик, новостройки, маленькие города, минрегионстрой, государственные строительные нормы, ДБН
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