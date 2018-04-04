Савченко похудела на 10 килограмм - сестра нардепа

Вера рассказала, что передала Савченко в СИЗО средства личной гигиены, книги, кодексы и конституцию.

Надежда Савченко похудела на 10 кг, но в боевом настроении УНИАН

Сестра нардепа Надежды Савченко, арестованной по подорению в подготовке терактов и свержения Конституционной Власти, рассказала о самочувствии Надежды в СИЗО. Вера Савченко рассказывает, что виделась с сестрой 3 апреля, сообщает Украинская правда.

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По словам Веры, Надежда Савченко похудела на 10 килограмм за 12 дней полного воздержания от пищи, однако ее не покидает боевой настрой.

“Она голодает 12 дней, настроение боевое. Но, конечно, сильно осунулась, потеряла 10 кг. Была более 80 кг, сейчас 75. Но рвоты нет – ей уже дали бутылированную воду, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства – Но-шпу и капли для носа“, - рассказала Вера.

Также сестра Савченко утверждает, что арестованная не употребляет глюкозы, не пьет чай или кофе.

“Если есть глюкоза – это уже не голодовка. Надежда курит и пьет воду, сигареты – это ее маленькая радость“, – отметила Вера.

Вера рассказала, что передала Савченко в СИЗО средства личной гигиены, книги, кодексы и конституцию, поскольку Савченко начала делать некие “свои наработки и замечания“.

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Со слов Веры, первую половину дня в СИЗО Савченко переносит более-менее оптимистично. Однако вторая половина дня “тянется“, поскольку когда голодаешь, день увеличивается в два раза.

Также Вера добавила, что Савченко не собирается прекращать голодовку. Она разузнала, куда отправляют арестованных, когда они в плохом состоянии. Это единственная клиника недалеко от Троещины, которая принимает арестантов. Надежда сказала сестре, чтобы в случае чего та искала ее там.

Напомним, 29 марта о самочувствии Савченко рассказывал ее адвокат Виктор Чевгуз. А 2 апреля Чевгуз объявил о самоотводе, отказавшись защищать Савченко.