Экс-министра кабинета Януковича зарегистрировали нардепом от БПП

Роман Зварич заходит в Верховную Раду на освободившееся место Валерия Пацкана. Он был избран главой Счетной палаты .

Роман Зварич снова стал нардепом Роман Зварич / Facebook

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварича, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в среду, 4 апреля.

“Рассмотрев соответствующие документы, комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М.“, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный и был включен в избирательный список БПП под №82.

Зварич попал в Раду на освободившееся место уже бывшего народного Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты.

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича – в 2006 по квоте партии Наша Украина Виктора Ющенко. Также он был народным депутатом нескольких созывов парламента.

Ранее парламентскую фракцию БПП покинули два народных депутата – Виктор Кривенко и Павел Кишкарь.