Комитет Рады принял решение по декларациям активистов

Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 апреля рекомендовал Раде принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.

Комитет по предупреждению коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты № 8209 и №8209-1, которые отменяют декларирование для общественных активистов и освобождают их от уголовной ответственности. Об этом в среду, 4 апреля, пишет Украинская правда.

Решение поддержало большинство членов антикоррупционного комитета.

Также комитет рассмотрел законопроект № 8129, который может отменить декларирование для спецагентов, входящих в состав Национального антикоррупционного бюро и кадровый состав других разведывательных органов.

После длительного обсуждения было решено отложить рассмотрение законопроекта.

По словам отдельных депутатов, закон предлагает много толкований относительно того, кто может ограничить доступ к своим декларациям, из-за чего могут возникнуть манипуляции со стороны НАБУ.

Также было отмечено, что в проекте закона достаточно широкий круг лиц, доступ к декларациям которых может быть ограниченным.

Кроме этого, депутаты обсудили проект закона № 6399 о декларировании бывших президентов, депутатов и министров.

Ранее президент Петр Порошенко обратился к Верховной Радой с просьбой отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

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