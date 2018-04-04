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Комитет Рады принял решение по декларациям активистов

Комментариев: 1
Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 апреля рекомендовал Раде принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.
Антикоррупционный комитет рекомендует ВРУ отменить декларирование для активистов
Антикоррупционный комитет рекомендует ВРУ отменить декларирование для активистов

Комитет по предупреждению коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты № 8209 и №8209-1, которые отменяют декларирование для общественных активистов и освобождают их от уголовной ответственности. Об этом в среду, 4 апреля, пишет Украинская правда.

Решение поддержало большинство членов антикоррупционного комитета.

Также комитет рассмотрел законопроект № 8129, который может отменить декларирование для спецагентов, входящих в состав Национального антикоррупционного бюро и кадровый состав других разведывательных органов.

После длительного обсуждения было решено отложить рассмотрение законопроекта.

По словам отдельных депутатов, закон предлагает много толкований относительно того, кто может ограничить доступ к своим декларациям, из-за чего могут возникнуть манипуляции со стороны НАБУ.

Также было отмечено, что в проекте закона достаточно широкий круг лиц, доступ к декларациям которых может быть ограниченным.

Кроме этого, депутаты обсудили проект закона № 6399 о декларировании бывших президентов, депутатов и министров.

Ранее президент Петр Порошенко обратился к Верховной Радой с просьбой отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

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Теги: Рада, ВРУ, декларация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    04.04.2018, 18:12
Оценка:  -1
Gidnyk
Как интересно получается. Они, эти "активисты", будут "бороться с коррупцией", но, за какие шиши они живут могут не показывать. И за что им такое счастье? Что ли в "активисты" податься??? Правда сам термин не нравится. Как по мне, то гомосятиной отдает.
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