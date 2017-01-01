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Укроборонпром усилит армию боевыми Атлетами

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Бронированные ремонтно-эвакуационные машины Атлет предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность, сообщил президент Украины.

Госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин Атлет. Об этом в среду, 4 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

По его словам, бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.

"Атлеты имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения Укроборонпромом государственного оборонного заказа", - добавил Порошенко.

Ранее в Украине испытали артиллерийские боеприпасы собственного производства.

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Теги: Украина, армия и вооружение, видео, Порошенко, Укроборонпром, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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