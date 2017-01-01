Укроборонпром усилит армию боевыми Атлетами

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины Атлет предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность, сообщил президент Украины.

Госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин Атлет. Об этом в среду, 4 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

По его словам, бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.

"Атлеты имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения Укроборонпромом государственного оборонного заказа", - добавил Порошенко.

Ранее в Украине испытали артиллерийские боеприпасы собственного производства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet